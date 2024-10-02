Dini nikahlı eşinin ölmeden selasını okutmuştu: Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Bursa'da 6 yıl önce dini nikah yaparak evlenen Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı çifti yaklaşık 1,5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldı. Eşinin madde kullandığının iddia ederek çocuğuyla birlikte evi terk eden Tuğçe Emir ailesinin yanına yerleşti. Eski eşi Zafer Kufacı tarafından ölüm tehditleri aldığını iddia eden Emir geçtiğimiz 24 Temmuz günü oturduğu mahallede bulunan camiden öğlen vakti kendi selasını duyunca şoke oldu. Ayrıldığı eşi tarafından selasının verilmesiyle panik yaşayan Tuğçe Emir, Emniyete giderek şikayetçi olmuş, polis, şüpheliyi kısa sürede yakalamıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zafer Kufacı tutuklanmıştı.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Tutuklu sanık Zafer Kufacı, SEGBİS ile katıldığı mahkemede verdiği savunmasında, "Suçsuzum, bu durum müştekinin tamamen kendi uydurmasıdır. Birbirimize küfür etmişizdir. Asıl meselemiz çocuğumuzdur. Ben çocuğumuzu görmek istiyorum fakat bana göstermiyor. Kendisine karşı ne bir sevgim ne bir kinim vardır. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Zafer Kufacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.