Dini nikahlı eşinin yeğenleri tarafından öldürülmüştü: 4 kişi tutuklandı!

Aras'ı dövüp yanlarında getirdikleri bıçakla yaralayan şüpheliler kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aras, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.