Dip çamuru sanata dönüştü

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, İzmit Körfezi temizliği kapsamında çıkarılan dip çamurunu sanata dönüştürdü. 14. Kocaeli Kitap Fuarı'na özel olarak hazırlanan seramik kitaplar, KOÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol ve öğrencileri tarafından tasarlandı. Hem estetik hem de çevre bilinci taşıyan bu eşsiz eserler, fuar ziyaretçilerinin büyük beğenisini kazandı. Bu projeyle, dip çamurunun bir atık değil, yaratıcı bir hammadde olarak nasıl kullanılabileceği gözler önüne serildi.Fuar, 530 yayınevinin stantlarında yer alan bir milyona yakın kitabın yanı sıra çok özel bir kitaba da ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir'in Türkiye'nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi temizliğinden çıkan dip çamurundan yapılan seramik eserler de fuarda yer alıyor. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol ile öğrencileri tarafından İzmit Körfezi'nde çıkarılan dip çamurundan yapılan kitaplar KOÜ'nün Kitap Fuarındaki standında sergileniyor.Fuarda sergilenen eserler arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Hatice Demir ve Seramik Bölümü lisans öğrencisi Pınar Beşer'in yaptığı seramik kitapların yanı sıra Berfin Arıkan, Dilek Kocakaplan, Meltem Çömlekçioğlu'nun ürettiği vazo, seramik balık gibi çeşitli objeler yer alıyor.