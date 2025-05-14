Direksiyon başında fenalaştı, ters şeride girdi: 1 yaralı!

O esnada karşı yönden gelen bir kamyonete ardından iki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında, fenalaşan sürücü, sağlık ekipleri tarafından otomobilinden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.