Direksiyon başında fenalaştı, ters şeride girdi: 1 yaralı!

Kaza, Kuşadası ilçesi Bayraklıdede Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer E. (57) yönetimindeki otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşarak ters şeride girdi.
O esnada karşı yönden gelen bir kamyonete ardından iki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında, fenalaşan sürücü, sağlık ekipleri tarafından otomobilinden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.