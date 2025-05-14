Haberler Yaşam Haberleri Direksiyon başında fenalaştı, ters şeride girdi: 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 14.5.2025 18:27

Direksiyon başında fenalaştı, ters şeride girdi: 1 yaralı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Zafer E., yönetimindeki otomobil sürücüsünün fenalaşması ile ters şeride girdi. O sırada karşı yönden gelen bir kamyonete ve ardından iki otomobile daha çarpan Zafer E., hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Direksiyon başında fenalaştı, ters şeride girdi: 1 yaralı!

Kaza, Kuşadası ilçesi Bayraklıdede Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer E. (57) yönetimindeki otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşarak ters şeride girdi.

O esnada karşı yönden gelen bir kamyonete ardından iki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında, fenalaşan sürücü, sağlık ekipleri tarafından otomobilinden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Direksiyon başında fenalaştı, ters şeride girdi: 1 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz