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Giriş Tarihi: 25.2.2025 19:57 Son Güncelleme: 25.2.2025 21:01

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars-Selim karayolunun Koyunyurdu köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

BEDİR ALTUNOK BEDİR ALTUNOK
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Selim ilçesinden Kars yönüne seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan yolculardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişi ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza nedeniyle Kars-Selim karayolunda kısa süreliğine trafik kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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