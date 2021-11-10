Diş Ağrısına İyi Gelen Ağrı Kesici Bitkisel İlaç Önerileri: İşte Evde Diş Ağrısına İyi Gelen 6 Yöntem

Diş ağrısı, çürükler, iltihaplar, diş eti enfeksiyonları gibi pek çok nedenle insanların başına gelen ve yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıklardan biridir. Pek çok insan diş ağrısıyla mücadele etmek ve öncesinde tedbir almak için araştırmalar yapıyor. Ağrıyı dindirmek için yapmanız gerekn 6 altın öneriyi haberimizde bulabilirsiniz. İşte o altın öneriler...

DİŞİNİZİ FIRÇALAYIN

Diş fırçalamak çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Dişlerin diş ipi ile temizlenmesi ve fırçalama ağrının azalmasına neden olur.

GARGARAYI DENEYİN

Sirkeli su ve tuzlu su gargarası diş ağrılarını kısmen uyuşturur. Dişi bakterilerden temizler ve şişlikleri azaltır. Diş eti ve açık diş çürüklerine dezenfektan etkisi vardır.

AĞRI KESİCİ DENEYİN

Diş hekiminizin önerisiyle ve kullanım şartlarına uyarak ağrı kesici almanız ağrınızı belirli bir süre için geçirecektir.

KARANFİL YAĞI ALTERNATİF

Dişe kesinlikle aspirin, kolonya, alkol konulmamalı bunların yerine karanfil yağı tercih edilmelidir. Karanfil yağı veya kuru karanfil yüzyıllardır enfeksiyonu tedavi etmede kullanılır. Diş ağrısına iyi gelen karanfil yağı anestezik ve antiseptik özelliklere sahiptir.

BUZ TEDAVİSİ

Buz uygulaması; ağrıyan diş bölgesine soğuk kompres uygulaması ya da soğuk su ile ağzı çalkalama geçici olarak ağrıyı hafifletebilir.

YASTIĞI YÜKSELTİN

Gece diş ağrısı oluşmuşsa, yatar durumda olmak ağrıyı artıracağından yastık yükseltilebilir.

Diş Ağrısına Ne İyi Gelir? Evde Doğal Ve Bitkisel İlaçsız Tedavi İle Diş Ağrısı Nasıl Geçer? En Hızlı Ağrıyı Ne Keser?