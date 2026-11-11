Diş fırçanız sandığınız kadar temiz değil! Bu hatayı yapanlar bakteri biriktiriyor

Diş fırçasında bakteri bulunması normal

Diş fırçasının ağızla temas etmesi nedeniyle üzerinde mikroorganizmaların bulunması şaşırtıcı değil. Ayrıca banyo ortamındaki mikroorganizmalar da fırçaya ulaşabiliyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Diş fırçasında bakteri bulunması, bu bakterilerin mutlaka hastalığa neden olduğu anlamına gelmiyor.