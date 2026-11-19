DİŞ ETİ HASTALIĞI İÇİN DE İPUCU VERİYOR

Cihaz yalnızca metabolizma değerlerini ölçmüyor. Asitlik ve hidrojen peroksit ölçümleri sayesinde, diş hekimlerinin diş eti hastalığını teşhis ederken sık kullandığı bir gösterge olan diş eti cebi boyutunu güvenilir şekilde tahmin edebiliyor. Araştırmacılara göre bu, ev ortamında hem ağız içi iltihabı hem de genel metabolik durumu aynı anda izleyebilen benzersiz bir yaklaşım. Özellikle diyabet ve diş eti hastalığını birlikte yaşayan kişiler için önemli bir boşluğu doldurabilir. Çünkü bu iki sorun birbirini kötüleştirebiliyor.