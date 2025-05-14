Diş macunlarında kimyasal tehlikesi

Son yıllarda birçok çalışma, diş macunlarının çoğunun sağlığa zararlı kimyasallar içerdiğini ortaya koydu. Daily Mail'de yer alan habere göre yeni bir araştırma, çocuklar için bazı diş macunu markalarının ağır toksik ağır metaller içerdiğini ortaya koydu. Test edilen markalar arasında Crest, Colgate, Sensodyne, Orajel, Burt's Bees, Tom's of Maine ve Hello gibi ünlü diş macunları yer aldı. Ürünlerin kurşun, arsenik, cıva ve kadmiyum gibi maddeler içerdiği görüldü. Birçok ürünün birden fazla ağır metal içerdiği iddia edildi. Bu dört madde de nörotoksin olarak sınıflandırılıyor. Beyin hücrelerine zarar vererek bilişsel gelişimi olumsuz etkileyebiliyorlar. Uzun süreli kullanımda ise, öğrenme güçlükleri, otizmle ilişkili semptomlar, kanser, böbrek hastalıkları, doğum kusurları ve kalp-damar işlev bozuklukları ile bağlantılı olduğu biliniyor.