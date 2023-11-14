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Giriş Tarihi: 14.11.2023 17:33 Son Güncelleme: 14.11.2023 17:41

Dişi çekilen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa’da ailesinin diş çekimi için özel bir kliniğe götürdüğü, 5 yaşındaki Deniz Sönmez çekim sırasında fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Dişi çekilen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da yaşayan Sönmez ailesinin 5 yaşındaki oğulları Deniz Sönmez, diş ağrısı nedeniyle özel bir diş kliniğinin Hürriyet Mahallesi'ndeki şubesine gitti. Burada yapılan kontrollerde çocuğun 4 dişine dolgu yapılacağı, 1 dişinin ise çekileceği belirtildi. Genel anestezi yapılarak narkoz verilen çocuk, kısa bir süre sonra fenalaştı. İddiaya göre Rus asıllı anne Elena Sönmez, ambulans çağırılmasını istedi ancak, klinikteki doktorlar durumun düzeleceğini ve endişe edilecek bir durumun olmadığını söyleyerek anne ile oğlunu eve yolladı.

EVE GELEN BABA BAYGIN HALDE BULDU

Annesi ile birlikte eve gönderilen 5 yaşındaki Deniz'in durumu evde daha da kötüye gitti. Baba Aydın Sönmez eve geldiğinde oğlunu yarı baygın halde buldu. Ailesi tarafından hemen Dörtçelik Çocuk hastanesine götürülen minik Deniz burada tedaviye alındı. Entübe edilen çocuğun iç organlarının iflas etmeye başladığı anlaşıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz, 3 günün ardından hayata tutunamadı.

AİLE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Çocuklarını toprağa vermenin büyük acısını yaşayan ailenin diş kliniğinden şikâyetçi olduğu öğrenildi. Baba Aydın Sönmez, klinikte ihmaller zincirinin yaşandığını ileri sürerek, "Diş ağrısı şikayetiyle eşin ve oğlum MESAM Diş Kliniğine gitti. Çocuk korktuğu için genel anestezi yapalım demişler. 1 diş çekilmiş, 4 dişe dolgu yapılmış ancak çocuk ateşlenip titremeye başlamış. Annesi ambulans çağıralım demiş ancak. Oradakiler anestezi nedeniyle böyle olduğunu ve durumun geçeceğini söylemişler. Ateşi daha yükselince ateş düşürücü yazalım demişler. Doktor, çocuğun yanına gidip neyi var diye bakmamış bile. Klinikte kameralar var bakılsın" dedi.

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Dişi çekilen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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