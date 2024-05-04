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Giriş Tarihi: 4.5.2024 16:48

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi marjında Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Bayramov ile bir araya geldiği bildirildi.

İİT'ye üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
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