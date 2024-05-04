Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi marjında Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Bayramov ile bir araya geldiği bildirildi.

İİT'ye üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.