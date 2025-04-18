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Giriş Tarihi: 18.4.2025 17:14 Son Güncelleme: 18.4.2025 17:43

Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun 93 yaşında vefat eden babası Osman Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu dün yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 93 yaşında dün vefat etmişti.

Vefat eden Osman Çavuşoğlu için Türkler Merkez Mezarlığı'nda bugün saat 15.00'te cenaze namazı kılındı. Çavuşoğlu'nun cenazesine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ilçe protokolü, Çavuşoğlu Ailesi'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkler Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından baba Osman Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

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Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
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