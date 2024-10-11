Divriği Ulu Camı tarihe meydan okuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı bir grup gazeteciyi Sivas'ta ağırladı. Gezginlerin uğrak noktası olan Sivas'ın tarihi yapıları, görülmeye değer güzellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Selçuklu ve Osmanlı döneminden eserlerin yer aldığı meydanda gezilebilecek Buruciye, Çifte Minareli, Gök Medrese gibi pek çok medrese ve müze yer alıyor. Şehirde en çok ilgi çeken yapılardan birini ise kuşkusuz Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası oluşturuyor. 1228'de başlanıp 1243 yılında tamamlanan yapının başmimarı ise Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah. Başta kapılar ve sütunlar olmak üzere külliyenin birçok yerinde bulunan, taş işçiliğinin en nadide ve en ince örneklerini yansıtan harikulade motifler bulunuyor. Uzaktan bakıldığında simetrik olduğu düşünülen, fakat özünde asimetrik olan bezemelerdeki on binlerce motifin hiçbiri kendini tekrar etmiyor. 1985'te UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası" listesine alınan, İslam mimarisinin başyapıtı, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı makamının koruması altında bulunuyor. Darüşşifa ise o dönemde Avrupa'da zincire vurulan sinir hastalarını Kuran-ı Kerim tilaveti, tasavvuf musikisi, su sesi kullanılarak tedavi ediyordu. Sesler, hasta odalarına, hastaların ihtiyacı kadar iletiliyordu.