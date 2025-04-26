Divriği Ulu Cami’ye ziyaretçi akını

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve yaklaşık 9 yıl süren restorasyonun ardından 5 Mayı 2024'te ibadete ve ziyarete açılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, yaklaşık 72 bin ziyaretçiyi ağırladı. Anadolu beyliklerinden Mengücekoğulları döneminde hükümdar Süleyman Şah'ın oğlu Ahmed Şah tarafından 1228 yılında yaptırılan Divriği Ulu Cami 1280 merekare, caminin bitişiğindeki Behram Şah'ın kızı Melike Turan Melek'in aynı yıl yaptırdığı darüşşifa da 768 metrekarelik alanda bulunuyor. Divriği Ulu Cami İmam Hatibi Nail Ayan, tarihinin en kapsamlı restorasyonunu geçiren eserin ziyaretçi akınına uğradığını söyledi. Restorasyonun ardından yaklaşık 72 bin ziyaretçinin Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdiğini ifade etti.