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Giriş Tarihi: 11.11.2023

Diyalizde başlayan aşk ve organ nakliyle mutlu son: ‘Bağışlanan her organ filizlenen bir candır’

Diyaliz tedavisi gören Cemil Büyükkara ve eşi Dilara Büyükkara, organ nakliyle ikinci baharlarına merhaba dedi. Çift, Antalya’daki iki bağışcı sayesinde böbrek nakli oldu

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Diyalizde başlayan aşk ve organ nakliyle mutlu son: ‘Bağışlanan her organ filizlenen bir candır’
Trabzon'da yaşayan Cemil Büyükkara, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede aynı hastalıkla mücadele eden Dilara Büyükkara ile tanıştı. Çift 2013 yılında evlendi. Antalya'da 2019 yılında bir trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen genç bir kızın böbreği Cemil Büyükkara'ya, 24 gün sonra da yine Antalya'da trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen genç bir kadının böbreği Dilara'ya nakledildi.



'HABERLERDE GÖRDÜM'
SABAH'a konuşan Cemil Büyükkara, "Dilara ile hastanede tedavi gördüğümüz sırada tanıştık ve evlendik. 2019 yılında haberleri izlerken Antalya'da trafik kazası sonrası genç bir kişinin beyin ölümü gerçekleştiğini öğrendim. O aileyi araştırıp buldum. Antalya'ya gittim ve ölen kişinin böbreğinin uyumlu olduğu tespit edildi. Yapılan ameliyatla böbrek nakli oldum. 24 gün sonra ise yine Antalya'da başka bir genç kadının trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşmiş. O kadının böbreği de eşime nakledildi. Bağışlanan her organ filizlenen bir candır" dedi.



'BAĞIŞCI AİLEYE DUA EDİYORUM'
Dilara Büyükkara (37) da şunları söyledi: "Organını bağışlayan kişinin ailesine her zaman dua ediyorum. Diyaliz gördüğümüz günlerde hayatımız hastanede geçiyordu."

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Diyalizde başlayan aşk ve organ nakliyle mutlu son: ‘Bağışlanan her organ filizlenen bir candır’
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