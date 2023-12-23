Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslam'a heves etmelerini sağlamamız lazım"

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Strazburg Yunus Emre Lisesi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Erbaş, Allah katında tek dinin İslam olduğunu, Allah'ın bütün peygamberlere gelen mesajların özünü Kur'an-ı Kerim olarak indirdiğini, Hazreti Muhammed'in de bütün insanlara Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ettiğini belirtti.

Allah'ın Kur'an'da Hazreti Muhammed'in özelliklerini, "Ey Nebi, biz seni ancak bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'a davetçi olarak gönderdik. O'nun izniyle etrafını aydınlatan bir kandil olarak gönderdik." şeklinde tanımladığını aktaran Erbaş, "Yani bizim davranışlarımız, inancımızdan aldığımız kurallar, ilkeler ve o ilkelere sahip çıkmayı Peygamber Efendimiz insanlığa müjdeledi ve uyarıcılık vazifesini yaptı." ifadesini kullandı.

"İSLAM'A HEVES ETMELERİNİ SAĞLAMAMIZ LAZIM"

İlk inen surenin "Oku" emriyle başlayan Alak Suresi olduğunu kaydeden Erbaş, "İslam medeniyeti, mensuplarının çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmediği asırlarda her zaman ilerlemiş, her zaman gelişmiştir. Dünyayı ilim, irfan, bilgi ve hikmetle, barış ve iyiliğe ulaştırmak mümkün olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların İslam'ı çok iyi temsil etmesi gerektiğine dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"İnsanların gözü bizim üzerimizde ve bize bakarak onların İslam'a heves etmelerini sağlamamız lazım. İnancımızı iyi temsil edersek, bize heves ederler ve bizim sayemizde İslam'ı öğrenmeye heveslenirler. Ama bizim hal ve hareketlerimiz, davranışlarımız yüzünden İslam'dan uzaklaşırlarsa bu vebal bizim için çok ağır olur. Her zaman söylediğim gibi, bizim medeniyetimiz sevgi medeniyetidir. Sevgi, bilgi ve hikmet medeniyetinin mensupları olarak dinimizin ilkelerini, Peygamber Efendimizin tavsiyelerini öğrenip yaşamamız lazım."

Gençlerden geleceğe iyi hazırlanmalarını istediğini belirten Erbaş, "Şuuruyla, bilinciyle, ahlakıyla, Peygamber Efendimizi tanımalarıyla, inancını, ilkelerini daha güzel bir şekilde anlamaya çalışarak gençlerin kendilerini yetiştirmelerini istiyoruz, insanlığın buna ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ayrıca Fransa'nın Metz şehrinde bulunan Metz Fatih Camisi'nde gurbetçilerle bir araya geldi.

Burada ikindi namazı kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, cemaatle de sohbet etti.