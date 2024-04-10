Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya’da bayram namazı kıldırdı

Aynı zamanda dünyanın gözü önünde açlık, susuzluk ve her türlü yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Anne babalar, bombalar altında can veren masum evlatlarının acısıyla feryat ediyor. Gözyaşına mahkum edilen her bir Müslüman, zalimlerin elinden kurtulacağı bayram sabahını bekliyor. Bize düşen, o mazlumların acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için gayret göstermektir. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer almaya, her türlü kötülükle mücadeleye devam etmektir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazını kıldırdı | Video

Unutmayalım ki bu, hepimiz için insani, İslami ve vicdani bir sorumluluktur. Az sonra mihraptan yapacağımız duada öyle gönülden amin diyelim ki, aminlerimiz Gazzeli kardeşlerimizin kurtuluşuna, işgalci zalimlerin de kahrına vesile olsun inşallah. Bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, İslam alemi ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum. Bayramın ülkemiz, İslam aleminin ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum" ifadelerini kullandı...