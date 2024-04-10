Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazını kıldırdı | Video
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya’nın en büyük külliyesi olarak gösterilen Şeyh Edebali Camii’nde Ramazan Bayramı namazını kıldırıp bayram hutbesi irad etti. Erbaş, “Bu bereketli bayram sabahında bir yandan neşe ve sevinç duyarken diğer yandan zulüm altında inleyen kardeşlerimizin acısıyla hüzünlenelim, onların acısını ve feryadını kalbimizin derinliklerinde taşıyalım. Gözyaşına mahkum edilen her bir Müslüman, zalimlerin elinden kurtulacağı bayram sabahını bekliyor” dedi.
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