Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Türkiye-Bosna Hersek kardeşliği vurgusu

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla programlara katılmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Erbaş, AA muhabirine, büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandıklarını söyledi.

Erbaş, her yıl bir Balkan ülkesini ziyaret ettiklerini belirterek, Bosna Hersek ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını vurguladı.

Bosna Hersek'i "Evlad-ı Fatihan" olarak gördüklerini dile getiren Erbaş, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 106 ilahiyat fakültesi var, imam hatip liselerinin sayısı gittikçe artıyor. Türkiye olarak biz her zaman Bosna'da sadece din ve diyanetle ilgili konular değil onun dışında da pek çok konu ile ilgili işbirliği yapmaya gayret ediyoruz. Bizim her yıl Bosna'dan Türkiye'ye gelen öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ev sahipliği yaptığımızı özellikle söylemek isterim. Türkiye'de imam hatip liselerinde, ilahiyat fakültelerinde okuyan Bosnalı öğrenciler var. Onlara da destek oluyoruz. Onlar, eğitimlerini bitirdikten sonra ülkelerine dönüyorlar ve burada din görevliliği yapıyorlar. Burada medreseler var, biz onlara destek veriyoruz."

Erbaş, Türkiye'nin doğru dini bilgiye dayalı eğitimin en düzeyli yapıldığı ülkelerden olduğunu ifade ederek, "Türkiye, sadece Bosna için değil sadece Riyaset için değil Balkanlar'da, Orta Asya'da, Afrika'da, dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gelip din eğitimini hem imam hatip eğitimi hem de ilahiyat eğitimini almaları noktasında biz hem devlet olarak hem Diyanet İşleri Başkanlığı olarak destek oluyoruz. Burada da riyasetle görüşmelerimizde öne çıkan konulardan birisi eğitim konusudur, eğitim konusundaki işbirliğidir." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN GELİP BOSNA SAVAŞI'NDA ŞEHİT OLAN İLK TÜRK, BENİM ÖĞRENCİMDİR, SELAMİ YURDAN"

Bosna Hersek'in önemli camilerinden Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde irat ettiği cuma hutbesiyle ilgili Ali Erbaş, konuşmasında birlik ve beraberliğin önemini vurguladığını söyledi.

Erbaş, cuma namazında Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde asırlardır Türkçe olarak hutbe öncesi okunanların Boşnaklar tarafından anlaşılmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Bosna deyince biz ülkemizin herhangi bir şehrine giderken duyduğumuz sevinci, mutluluğu duyuyoruz çünkü Fatih Sultan Mehmet'in bize bir emanetidir, Müslümanlara bir emanetidir, burada yaşayan Müslümanlara bir emanetidir. Dolayısıyla hem sıkıntılı günlerimizde hem mutlu günlerimizde birbirimize her zaman sarılıyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde hareket ediyoruz." dedi.

1992-1995 yıllarındaki savaşta Boşnakların en büyük destekçilerinden birinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Benim bir öğrencim burada şehit olmuştur. Türkiye'den gelip Bosna Savaşı'nda şehit olan ilk Türk, benim öğrencimdir, Selami Yurdan, ona rahmet diliyorum. Bosna Savaşı'nın lideri, Bosnalıların önderi Aliya İzzetbegoviç'e rahmet diliyorum, o çok büyük bir önderdir. Onun da kabrini ziyaret ettik. Bu vesileyle oradaki tüm şehitlerimize Yasin okuduk, dualar ettik."

Kur'an-ı Kerim'i 40 farklı dile çevirerek dünyaya dağıttıklarını anlatan Erbaş, bu çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Erbaş, "Hadislerle İslam" eserinin Boşnakçaya çevrilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, Bosna'da İslam dinini anlatan sahih dini bilgiye dayanan bazı kitapları Boşnakçaya çevirip din hizmetleri müşavirleri kanalıyla hem medreselere hem de Boşnak Müslüman kardeşlerine ulaştırmaya gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.