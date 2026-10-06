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Giriş Tarihi: 6.10.2026 15:50

Diyarbakır Adliyesi'nde taraflar arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır Adliyesi'nde duruşmayı bekleyen iki taraf arasında koridorda çıkan tekme ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı, 6 kişi ise gözaltına alındı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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DHA Yaşam
Diyarbakır Adliyesi’nde taraflar arasında kavga: 2 yaralı
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Diyarbakır'da öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Adliyesi'nin 3'üncü katındaki duruşma salonlarının bulunduğu koridorda meydana geldi. Duruşma öncesi iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada 2 kişi aldığı darbelerle yaralandı. İhbar üzerine adliyeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ekipler tarafından müdahale edilirken, polis kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Diyarbakır Adliyesi'nde duruşmayı bekleyen iki taraf arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada yaralanan 2 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DİYARBAKIR #YENİŞEHİR

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Diyarbakır Adliyesi'nde taraflar arasında kavga: 2 yaralı
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