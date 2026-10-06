Diyarbakır Adliyesi’nde taraflar arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'da öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Adliyesi'nin 3'üncü katındaki duruşma salonlarının bulunduğu koridorda meydana geldi. Duruşma öncesi iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.