Diyarbakır Anneleri’nin eylemi 7’inci yılına girdi... “Terörsüz Türkiye ile evlatlarımıza kavuşacağız”

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için Ağustos 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu. Ardından bir grup annenin dağa kaçırılan evlatları için başlattığı eylem 7'inci yılına girdi. Evlatlarını isteyen annelerin sesini tüm Türkiye duyarken, evlat nöbetine katılım da günden güne artarak 378'e yükseldi. Annelerin bu zorlu süreçteki en büyük destekçisi kendileri gibi evlatlarının yolu gözleyen babalar oldu. Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla süren oturma eylemi sayesinde 57 aile, evladını PKK'nın elinden kurtarmayı başardı. Diyarbakır annelerinin eylemi bölgede diğer ailelere de güç ve cesaret verdi. Van, Şırnak, Hakkâri ve Muş'ta da çocuklarını örgütten kurtarmak için aileler belirli aralıklarla eylem yapmaya başladı. Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Nilüfer Türemiş'in annesi Maide Türemiş, Başbakanlık ofisi önünde eylem başlattı.

CUMHURBAŞKANI VE EMİNE ERDOĞAN'DAN DESTEK

Diyarbakır annelerinin, evlat nöbeti tüm Türkiye ve Avrupa'da da duydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve milletvekilleri aileleri eylem yaptıkları çadırda ziyaret etti, sonuna kadar ailelerin yanında oldukları mesajını verdi. Diyarbakır annelerini siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din insanı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişi ziyaret etti.

AVRUPA'DAN DA DESTEK

Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick John Chilcott ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın da yer aldığı 9 ülkenin büyükelçisinin bulunduğu heyet ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan gelen gurbetçiler, anneleri ziyaret ederek destek verdi.

ANNELER 7'İNCİ YILDA SABAH'A KONUŞTU

Diyarbakır'da, 2015 yılında, 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren Mevlüde Üçdağ, "Çocuklarımızı örgütten kurtarmak amacıyla 7 yıldır, yaz ve kış demeden kurduğumuz çadırda mücadele ettik. Bir kişi ile başlayan eylemimiz, onları buldu. Çocuklar ailelerine kavuştu. Evlatlarımızın tümü annelerine kavuşana kadar burada eylemimizi sürdüreceğiz. Şuan bir Terörsüz Türkiye süreci var. Anneler olarak devletimize inanıyoruz, bu süreçte çocuklarımıza inşallah kavuşacağız" dedi.

"DEVLETİMİZ BÜYÜKTÜR, ÇOCUKLARIMIZI BİZE GETİRECEK"

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 10 yıl önce 15 yaşında dağa götürülen oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın ise, "Diyarbakır anneleri ve babaları olarak evlat hasretiyle başlattığımız mücadelemiz çığ gibi büyüdü. PKK'ya karşı başlatılan en büyük sivil eylem olarak tarihi geçtik. Eylemimiz 7'inci yılına girdi. Terörsüz Türkiye sürecinde cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Devletimiz büyüktür, çocuklarımızı bize getirecektir" ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da 10 yıl önce 17 yaşındayken dağa götürülen oğlu Aziz için eylem yapan Güzide Demir de, artık geceleri evlat hasretiyle değil, huzur içinde uyumak istediğini söyledi.