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Giriş Tarihi: 8.10.2026

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'ne hazır

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Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’ne hazır
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Diyarbakır, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22'nci durağı olacak. 10-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde 9 gün boyunca konser, sergi, tiyatro, söyleşi, atölye ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra gastronomi programları gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında kentin tarihi mekanları, müzeleri, kültür merkezleri ve farklı etkinlik alanlarında çok sayıda program düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'ın Türkiye'nin kültürel zenginliğini en güçlü biçimde yansıtan şehirlerden biri olduğunu belirtti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'ne hazır
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