Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’ne hazır

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Diyarbakır, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22'nci durağı olacak. 10-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde 9 gün boyunca konser, sergi, tiyatro, söyleşi, atölye ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra gastronomi programları gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında kentin tarihi mekanları, müzeleri, kültür merkezleri ve farklı etkinlik alanlarında çok sayıda program düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'ın Türkiye'nin kültürel zenginliğini en güçlü biçimde yansıtan şehirlerden biri olduğunu belirtti.