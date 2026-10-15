Diyarbakır usta şairini unutmadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde edebiyattan tiyatro ve geleneksel sanatlara uzanan etkinliklere ev sahipliği yaptı. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Diyarbakırlı şair Cahit Sıtkı Tarancı, vefatının 70. yılında doğup büyüdüğü evde düzenlenen özel programla anıldı. Programda şairin edebi kişiliği, şiir anlayışı ve Türk edebiyatına katkıları ele alındı. Cahit Sıtkı Tarancı Evi Etnografya Müzesi'nde sahnelenen "Gün Eksilmesin Penceremden" oyunu, şairin yaşam öyküsünü kendi anıları ve şiirleri üzerinden izleyicilere aktardı.

UYGARLIKLARIN İZİ

Etnografya Müzesi'nde açılan "İnsanlığın Ortak Mirası: 33 Medeniyet Mezopotamya" sergisinde, insanlık tarihinin ilk yerleşimlerinden şehir devletlerine, krallıklardan imparatorluklara uzanan gelişim süreci gözler önüne serildi. "Göç Hayaller" oyununda ise savaşlardan kaçarak yıkık bir tiyatroya sığınan iki karakterin yaşam mücadelesi sahnelendi.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde ise 3-6 yaş grubuna yönelik sahnelenen "Eldivenlerimi Kim Aldı?" oyununda sorumluluk, paylaşma gibi değerler hikâye üzerinden aktarıldı.Yenikapı Hançepek Meydanı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen "Karaoke Karavan" etkinliğinde de minikler, şarkılar söyleyip doyasıya eğlendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör