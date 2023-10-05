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Giriş Tarihi: 5.10.2023 11:06 Son Güncelleme: 5.10.2023 11:24

Diyarbakır ve İstanbul’da “Format Operasyonu’nda” 15 kişi yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Diyarbakır ile İstanbul’da gerçekleştirilen “Format Operasyonu’nda” yasa dışı bahis oynatan 15 kişi yakalandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır ve İstanbul’da “Format Operasyonu’nda” 15 kişi yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, örgüt liderinin dijital bahis adı altında kurduğu suç örgütü siber çalışmalarında deşifre edildi. Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere "metaverse bahis" oynattığı belirlendi. Bahis çetesi üyelerinin, internet kafe görünümlü işyerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tutukları ve bahis oynamak için içeriye sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri aldıkları tespit edildi. Dışarıdan gözükmemek için işyerinin camlarını siyah filmle kaplayan bahis çetesinin, siber polisine yakalanmamak için çete üyelerinin yasadışı bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları ortaya çıktı. Oynamak isteyen kişiye gerçekten oynadığını göstermek ve güven vermek için yasadışı bahis sitesi üzerinden 2 sıfır silerek kupon oluşturdukları tespit edilen çetenin, oynanan kupon tutmayınca paranın örgütün cebine girdiği, site üzerinde bulunan bakiyeleriyle daha fazla kişiye yasadışı bahis oynatmak için bu yöntemi kullandıkları öğrenildi.

DİJİTAL SAHTEKÂRLIK

Siber polislerince yapılan detaylı araştırmalarda, yasadışı bahis oynamak isteyen kişinin verdiği paranın bir kısmının yurt dışı siteye yatırıldığı, şahsın oluşturduğu kupon tutmayınca kalanın yasadışı bahis örgütünün cebine girdiği tespit edildi.

36 MİLYON LİRA PARA HAREKETLİLİĞİ

Örgütün yasadışı bahis oynattığı hesaplarında 36 milyon TL'nin üzerinde para hacmi/hareketliliği olduğu deşifre edilirken, Diyarbakır ve İstanbul'da yapılan eşzamanlı operasyonla bahis çetesi üyeleri, ev ve işyerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı. 15 kişinin gözaltına alındığı "Format Operasyonu'nda" çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu.

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Diyarbakır ve İstanbul’da “Format Operasyonu’nda” 15 kişi yakalandı
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