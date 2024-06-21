Diyarbakır ve Mardin arasında büyük yangın! 3 kişi öldü

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan ve 4 köyü tehdit edeh büyük yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayılan yangının ardından Diyarbakır, Çınar, Mazıdağ ve Mardin'den çok sayıda itfaiye ve ambulans bölgeye sevk edildi. Kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerinin de etkilendiği yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

VALİ: "YANGIN ANIZ KAYNAKLI"

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, "Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz" dedi.

SİİRT'TE DE ANIZ YANGINI

Öte yandan, Siirt Tuzkuyusu köyü mevkiinde meydana gelen anız yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler yangına müdahale ediyor.