Diyarbakır ve Mersin’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı: Yollar göle döndü...

BİRÇOK EV SULAR ALTINDA KALDI

Yağış nedeniyle merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerdeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Bazı bulvarlarda da trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücüler yollarda mahsur kaldı. Öte yandan birçok ev ve iş yerinin giriş katları sular altında kaldı.