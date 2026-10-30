Diyarbakır ve Mersin’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı: Yollar göle döndü...

Meteroloji'nin son uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında sağanak yağış etkisini gösterdi. Diyarbakır ve Mersin'de de etili olan sağanak yağış sonrasında evleri iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken ekipler bölgede çalışma başlattı.
SAĞANAK YAĞIŞ MERSİN'İ ESİR ALDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısında bulunduğu Mersin'de sabah saatlerinde başlayan yağış, kent merkezinde gece yarısına kadar zaman zaman sağanak şeklinde etkili oldu.
ARAÇLAR ALTGEÇİTLERDE MAHSUR KALDI
Diyarbakır'da yaklaşık 2 saat boyunca aralıksız devam eden sağanak yağış nedeni ile kent hayatı adeta felç oldu. trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği alanda birçok araç, altgeçitlerde biriken su nedeni ile mahsur kaldı.
Diyarbakır'da sağanak bir mahalleyi sular altında bıraktı! | Video
EKİPLERİN BÖLGEDE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Kayapınar ilçesinde bulunan Huzurevleri Mahallesi'nin bir bölümü tamamen suya gömüldü. Araçlar yarıya kadar suya batarken, tarlalar ve evlerin giriş katları da suya hapsoldu. Bağlar ilçesinde bulunan bir apartmanın bodrum katı duvarında ise patlama yaşandı. Yağış etkisini azaltırken kent genelinde su tahliye çalışmaları devam ediyor.