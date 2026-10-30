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Giriş Tarihi: 30.10.2026 11:52

Diyarbakır ve Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı: Yollar göle döndü...

Diyarbakır ve Mersin'de etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Diyarbakır'da alt geçitler suyla dolarken bir apartmanın bodrum kat duvarı çöktü; Mersin'de ise turuncu kodlu uyarının ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İşte bölgeden o görüntüler...

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Diyarbakır ve Mersin’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı: Yollar göle döndü...
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Meteroloji'nin son uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında sağanak yağış etkisini gösterdi. Diyarbakır ve Mersin'de de etili olan sağanak yağış sonrasında evleri iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken ekipler bölgede çalışma başlattı.

SAĞANAK YAĞIŞ MERSİN'İ ESİR ALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısında bulunduğu Mersin'de sabah saatlerinde başlayan yağış, kent merkezinde gece yarısına kadar zaman zaman sağanak şeklinde etkili oldu.

BİRÇOK EV SULAR ALTINDA KALDI

Yağış nedeniyle merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerdeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Bazı bulvarlarda da trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücüler yollarda mahsur kaldı. Öte yandan birçok ev ve iş yerinin giriş katları sular altında kaldı.

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ARAÇLAR ALTGEÇİTLERDE MAHSUR KALDI

Diyarbakır'da yaklaşık 2 saat boyunca aralıksız devam eden sağanak yağış nedeni ile kent hayatı adeta felç oldu. trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği alanda birçok araç, altgeçitlerde biriken su nedeni ile mahsur kaldı.

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EKİPLERİN BÖLGEDE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kayapınar ilçesinde bulunan Huzurevleri Mahallesi'nin bir bölümü tamamen suya gömüldü. Araçlar yarıya kadar suya batarken, tarlalar ve evlerin giriş katları da suya hapsoldu. Bağlar ilçesinde bulunan bir apartmanın bodrum katı duvarında ise patlama yaşandı. Yağış etkisini azaltırken kent genelinde su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DİYARBAKIR #MERSİN

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Diyarbakır ve Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı: Yollar göle döndü...
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