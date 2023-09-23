Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da 1 ton 530 kilogram esrar ele geçirildi
Giriş Tarihi: 23.9.2023 22:05

Diyarbakır'da 1 ton 530 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda, 1 ton 530 kilogram esrar, 2 milyon 850 bin kök skunk ve 834 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

AA
Diyarbakır’da 1 ton 530 kilogram esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca, Lice İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı, Batman Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Mardin Kızıltepe Komando Tabur Komutanlığı, Diyarbakır Polis Özel Harekat (PÖH), İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele (TEM) ile güvenlik korucularının katılımıyla toplam 1040 personelden oluşan 74 tim tarafından, Lice'nin Akçabudak, Bayırlı ve Yorulmaz mahallelerinde "Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş Narkoterör Operasyonu" gerçekleştirildi.

50 farklı koordinatta, iki iş makinesi ve 30 motorlu tırpan kullanılan operasyonda, 1 ton 450 gram kubar esrar ile 80 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 1 ton 530 kilogram esrar, 2 milyon 850 bin kök skunk ve 834 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Sınıf geçmeden yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan…
Sokakta yarı çıplak şekilde yürüyordu! Manken Melisa Yaren Aydınalp’a ders gibi ceza!
Son dakika: Antalya’da orman yangını! Alevler lüks teknelere sıçradı!
SON DAKİKA: CHP Siirt İl Kongresi'nde ortalık karıştı! Polis olaya müdahale etti: Gözaltılar var
SON DAKİKA: Filenin Sultanları, Paris'e gidiyor! Ev sahibi Japonya'yı da yenip 6'da 6 yaptık
Atatürk’ün İsrail’e attığı kafa golü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı ile kritik görüşme
Halk TV’yi açıyorum, sanki A Haber izliyormuş gibi oluyorum
Son dakika haberi: Galatasaray, Başakşehir deplasmanında! Başakşehir farkı bire indirdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da 1 ton 530 kilogram esrar ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA