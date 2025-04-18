Diyarbakır’da 10 milyar liralık uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Lice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu. Geçtiğimiz gün Lice İlçesi kırsalında İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) da destek verdiği operasyonda 18 bin 246 kök kenevir bitkisi ve 81 kilo 800 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık değerinin 10 milyar lira olduğu öğrenildi.

Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler kolluktaki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2024 yılı içerisinde çok sayıda uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 21 tonluk uyuşturucu maddenin savcılık talimatıyla Lice Jandarma Komutanlığı'nca imha edildiği kaydedildi.