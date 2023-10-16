Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da 364 kilo 500 gram esrar, 150 bin kök skunk ele geçirildi
Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:04

Diyarbakır'da 364 kilo 500 gram esrar, 150 bin kök skunk ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 364 kilo 500 gram esrar, 150 bin kök skunk, 2 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

AA
Diyarbakır’da 364 kilo 500 gram esrar, 150 bin kök skunk ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Budak ve Esenler mahalleleri kırsalı ile belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 350 kilogram kubar, 14 kilo 500 gram toz esrar, 150 bin kök skunk, ruhsatsız 2 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Alev Alatlı paylaştı: Yahudi Fanatizmi nasıl yayıldı? İsrailli Profesör Şahak'tan çarpıcı tespitler
ABD savaş gemisi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacağını açıkladı!
SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur
Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Amerikalı yorumcudan çarpıcı sözler: Ortadoğu'yu ABD ateşe verdi
Letonya zaferi sonrası Vincenzo Montella'dan özel sözler: "Buraya geldiğimiz günden beri..."
Son dakika: Türkiye EURO 2024'te! Bizim Çocuklar Letonya'yı 4 golle geçti
MC Donalds ve Carrefour'un ardından şimdi de Burger King! İsrailli askerlere 'yemek' yardımı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da 364 kilo 500 gram esrar, 150 bin kök skunk ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA