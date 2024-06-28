Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da 600 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştı
Giriş Tarihi: 28.6.2024 21:22 Son Güncelleme: 28.6.2024 21:40

Diyarbakır’da 600 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştı

Diyarbakır’da oto galeri alım satımıyla ilgilenen şirketle ticaret yapan yüzlerce kişinin, karşılıksız çek ve senetle yaklaşık 600 milyon TL dolandırıldığı iddia edildi. Oto-alım satım şirket sahibinin oğlu Serhat Unat’ın mağdur ettiği onlarca kişi, firma önünde toplandı. Dolandırıldıklarını iddia eden kalabalık bir an önce dolandırıcının yakalanmasını isteyerek, oto alım-satım binası önünde toplandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da 600 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştı

Oto alım-satım şirketinin sahibi Mehmet Şükrü Unat'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün firmamımızın önüne gelen kalabalık bir grup bazı açıklamalarda bulunmuşlardır.

Bir takım sosyal medya hesaplarından gelen kişilerin firmamızdan alacaklı olduğunu kendilerinin dolandırıldığını şeklinde paylaşımlar yapmışlardır. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki firmamızın gelen kişileriyle herhangi bir bağlantısı bulunmamakta olup herhangi bir borcu bulunmamaktadır.
İşin aslı şudur ki; Mehmet Şükrü Unat 3 yıl önce evlatlıktan red ettiği oğlu olan Serhat Unat'ın yapmış olduğu ticaretlerden dolayı tefecileriler ile yüksek faiz alışverişine girmiş kendisine iflas ettirilip kalan borcundan dolayı babası Mehmet Şükrü Unat'tan bu borcu talep etmektedirler.

Gerek sosyal medya hesaplarında şahsımıza firmamıza yönelik yalan ,iftira vb asılsız iddialarda bulunan kişiler hakkında gerek firmamız önüne gelen kişi ve kişiler ile alakalı yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da 600 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA