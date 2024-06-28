Diyarbakır’da 600 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştı

Oto alım-satım şirketinin sahibi Mehmet Şükrü Unat'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün firmamımızın önüne gelen kalabalık bir grup bazı açıklamalarda bulunmuşlardır.

Bir takım sosyal medya hesaplarından gelen kişilerin firmamızdan alacaklı olduğunu kendilerinin dolandırıldığını şeklinde paylaşımlar yapmışlardır. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki firmamızın gelen kişileriyle herhangi bir bağlantısı bulunmamakta olup herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

İşin aslı şudur ki; Mehmet Şükrü Unat 3 yıl önce evlatlıktan red ettiği oğlu olan Serhat Unat'ın yapmış olduğu ticaretlerden dolayı tefecileriler ile yüksek faiz alışverişine girmiş kendisine iflas ettirilip kalan borcundan dolayı babası Mehmet Şükrü Unat'tan bu borcu talep etmektedirler.

Gerek sosyal medya hesaplarında şahsımıza firmamıza yönelik yalan ,iftira vb asılsız iddialarda bulunan kişiler hakkında gerek firmamız önüne gelen kişi ve kişiler ile alakalı yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz."