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Giriş Tarihi: 19.2.2025 19:46

Diyarbakır’da akılalmaz olay: Eşini darp edip, ambulansı durdurmaya çalıştı!

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, bir kadın ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, talihsiz kadın eşi tarafından darp edildi. Yaralı kadın hastaneye doğru yola çıkarılırken, cani koca ambulansı takip ederek sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

DHA
Diyarbakır’da akılalmaz olay: Eşini darp edip, ambulansı durdurmaya çalıştı!

Olay, Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. H.Ö. isimli kadın ile adı öğrenilemeyen eşi arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö., eşi tarafından darbedildi. Kocası olay yerinden uzaklaşırken, H.Ö. için ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye doğru yola çıkıldı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Bu sırada H.Ö.'nün kocası ise otomobiliyle ambulansı takip ederek, durdurmaya çalıştı. Trafikte zor anlar yaşayan sağlık ekibi, komuta merkezine durumu bildirerek yardım istedi.

Komuta merkezinden durum polise bildirildi. Hastaneye yaklaşık 1 kilometre kala Diyarbakır Adliyesi önüne gelen ambulans, gördükleri bir polis aracının yanında durdu. Bunu gören kocanın içinde bulunduğu dörtlüleri yakılı otomobil, yoluna devam etti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ambulans da H.Ö.'yü Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü. H.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve şikayetçi olmadığı için kocasıyla ilgili işlem yapılmadığı belirtildi.

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Diyarbakır’da akılalmaz olay: Eşini darp edip, ambulansı durdurmaya çalıştı!
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