İddianamenin sonuç bölümünde şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sanık Mehmet Güzel, idaresindeki aracıyla trafikte seyir halindeyken önünde seyir halinde olan otobüsü geçmek amacıyla süratli bir şekilde kavşağa girerek direksiyon hakimiyetini kaybetmiştir. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında sanığın güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracak harici herhangi bir engel durumu (yolun iki şeritli asfalt yol olup müsaitlik durumu, hava durumunun açık, kuru ve yağışlı olmaması, olayın gündüz vakti sayılan bir zamanda gerçekleşmesi) bulunmuyor. Sanığın üzerine atılı suçu işlediği dosya kapsamından anlaşılmıştır."

İddianamede sanık Mehmet Güzel'in 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması ve mahkumiyeti halinde, Türk Ceza Kanunu'nun 53/6 maddesi uyarınca sürücü belgesinin geri alınmasına hükmedilmesi talep edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör