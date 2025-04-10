Diyarbakır’da aranan iki firari yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda 2007 tarihinden bu yana "tasarlayarak öldürme" suçundan aranan A.R.T. ve "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., Dicle ve Bağlar ilçelerinde icra edilen operasyonlarla yakalandı.

2 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.