Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da arazi kavgası: 3'ü ağır 11 yaralı
Giriş Tarihi: 17.4.2022 23:15 Son Güncelleme: 17.4.2022 23:23

Diyarbakır'da arazi kavgası: 3'ü ağır 11 yaralı

DHA
Diyarbakır’da arazi kavgası: 3’ü ağır 11 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal Ormandışı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Ormandışı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Munar ve Atag aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İki aile fertleri arasında taş, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma havaya ateş ederek tarafları ayırırken, 3'ü ağır 11 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silvan ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır'da arazi kavgası: 3'ü ağır 11 yaralı
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