KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüsteki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör