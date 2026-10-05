Diyarbakır’da cansız bedeni bulunmuştu: Cinayet sanığından akılalmaz savunma! ’Ben cezaevinde olmasaydım...’

'BİRBİRİMİZE KÜFÜR BİLE ETMEDİK'

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Necati Çetin ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Çetin, suçlamaları kabul etmedi. Sedat Karagöz ile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını belirten Çetin, "Sedat'ın ölüm olayıyla ilgili benim uzaktan yakından ilgim yok. Kendisi benim hasmım değil, düşmanım değil. Onunla ticaretim yok. Bir gün bile birbirimize küfür dahi etmedik. Benim hasımlar vardı. Kolejlere giden oğlum gözümün önünde vuruldu. Ben onları Allah'a havale ettim. Benimle rahmetli arasında bir sorun olmaz. Olay karanlıkta kalmasın, yapanlar ortaya çıkarılsın. Ben cezaevinde olmasam, şimdiye cinayeti işleyenleri ortaya çıkarmıştım. En azından ailesine yardımcı olmuştum. Bana göre ailesi, onu öldürenleri illaki biliyordur. 20 aydır boşu boşuna tutukluyum. Ailesinden daha çok üzülüyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.