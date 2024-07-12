Diyarbakır’da dev ‘Narko-Terör’ operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Temmuz 2024 günü yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanların yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı. Kulp İlçesi kırsalında yapılan "Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Narko-Terör operasyonu" başarıyla tamamlandı. Jandarma özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, bölge havadan İHA (İnsansız Hava Araçları) tarafından kontrol edildi. Operasyonda, 704 bin kök kenevir bitkisi ve 755 bin kök skunk bitkisi olmak üzere 1 milyon 459 bin kenevir bitkisi imha edildi. Operasyonda, yakalanan 1 kişi jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.