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Giriş Tarihi: 8.8.2024 13:38 Son Güncelleme: 8.8.2024 14:08

Diyarbakır’da dev Narko-Terör operasyonu

Diyarbakır’ın Lice İlçesine bağlı Yalımlı, Akçabudak ve Saydamlı Mahallelerinde yapılan “Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur Narko-Terör” operasyonunda tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da dev Narko-Terör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice İlçesi Yalımlı, Akçabudak ve Saydamlı Mahallelerinde yapılan çalışmaların ardından jandarma tarafından "Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur Narko-Terör" operasyonu gerçekleştirildi.

Hava destekli Narko-Terör operasyonlarında, 1 milyon 635 bin 230 kök kenevir bitkisi, 190 bin kök skunk bitkisi, 3 kilogram kubar esrar ve 79 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Toplamda 1 milyon 825 bin 230 kök kenevir/skunk bitkisi numune alındıktan sonra operasyon bölgesinde yakılarak imha edildi. Operasyonda, gözaltına alınan 2 kişi ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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Diyarbakır’da dev Narko-Terör operasyonu
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