Diyarbakır’da dev Narko-Terör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice İlçesi Yalımlı, Akçabudak ve Saydamlı Mahallelerinde yapılan çalışmaların ardından jandarma tarafından "Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur Narko-Terör" operasyonu gerçekleştirildi.

Hava destekli Narko-Terör operasyonlarında, 1 milyon 635 bin 230 kök kenevir bitkisi, 190 bin kök skunk bitkisi, 3 kilogram kubar esrar ve 79 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Toplamda 1 milyon 825 bin 230 kök kenevir/skunk bitkisi numune alındıktan sonra operasyon bölgesinde yakılarak imha edildi. Operasyonda, gözaltına alınan 2 kişi ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.