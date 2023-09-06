Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da düğüne silahlı saldırı
Giriş Tarihi: 6.9.2023 06:11

Diyarbakır'da düğüne silahlı saldırı

Diyarbakır'da düğününde silahlı saldırıya uğrayan damat ile bir çocuk yaralandı. Olayla ilgili yapılan araştırmada ise Aktaş’ın yaklaşık 1 yıl önce akrabası da olan gelin ile evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

DHA
Diyarbakır’da düğüne silahlı saldırı
Diyarbakır'da düğün salonunda düzenlediği silahlı saldırıda tabancasını art arda ateşleyerek damat A.E.'yi ve seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle 10 yaşındaki E.K.'nın da yaralanmasına yol açan zanlı Selahattin Aktaş (26), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekibin çalışmasıyla olaydan 5 saat sonra yakalandı. Saklandığı arkadaşının evinde yakalanan Aktaş'ın üzerinden saldırıda kullandığı tahmin edilen tabanca da ele geçirildi.

GELİN İLE EVLENME İSTEĞİ KABUL EDİLMEMİŞ

Olayla ilgili yapılan araştırmada ise Aktaş'ın yaklaşık 1 yıl önce akrabası da olan gelin ile evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Saldırıyı bu nedenle düzenlediği öne sürülen Aktaş, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada aldığı kurşun yaralarıyla kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan damat A.E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İstanbul'u sağanak vurdu, AKOM uyudu! Vatandaşı uyarmadılar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den cep telefonu açıklaması: Öğretmen de öğrenci de...
Şarkıcı Emrah kızı Eleysa’ya olan sevgisini haykırdı! ‘Baban senin her zaman dağ gibi arkanda’ Takipçilerinden tepki yağdı! Oğlu Tayfun Erdoğan’ın nikahına gitmemişti…
Çarşaflı kadınlara ağza alınmayacak sözler! “Terbiyesizler, pislikler, hayvanlar…”
Rüşvet ve irtikaptan açığa alınmıştı! CHP’li Bülent Öz partisinden ihraç edildi
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA: Usta oyuncu Mehmet Ulay 81 yaşında hayatını kaybetti!
Ya biz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da düğüne silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA