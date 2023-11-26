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Giriş Tarihi: 26.11.2023 09:12

Diyarbakır’da eğitimciler Gazzeli eğitimcilere destek yürüyüşü yaptı

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesi öncülüğünde bir araya gelen öğretmen ve üniversite öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Gazzeli eğitimciler için yürüyüş gerçekleştirdi. Yenişehir Selahaddin Eyyubi Camii önünden bir araya gelen eğitimciler ve öğrenciler ile STK temsilcileri Dağkapı Meydanı’na kadar yürüdü.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da eğitimciler Gazzeli eğitimcilere destek yürüyüşü yaptı

Ortak basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, Gazze'deki okullarda ve üniversitelerde eğitim hayatının durduğunu ve üniversite kampüslerinin harabeye döndüğünü belirterek, "Öğretmen, akademisyen, eğitim personeli ve öğrenciler hunharca katledildi. Esaretiyle gözleri yaşartan büyük ve derin acıların tanığı Mescidi Aksa bir gün elbet özürlüğüne kavuşacaktır.

Ancak tarih, sorumluluğunu yerine getirenler ile vicdanı ölenleri kaydedecektir. Gazze'de, 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 854 masumun canına kıyıldı. Gazze'deki üniversitelerde eğitim durdu, kampüsü harabeye döndü; yüzlerce öğretmen, akademisyen ve üniversite öğrencisi öldürüldü. Gazze dünyanın sessiz onayı eşliğinde devasa bir toplu mezara dönüşmüş durumdadır" dedi.

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Diyarbakır’da eğitimciler Gazzeli eğitimcilere destek yürüyüşü yaptı
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