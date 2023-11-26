Diyarbakır’da eğitimciler Gazzeli eğitimcilere destek yürüyüşü yaptı

Ortak basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, Gazze'deki okullarda ve üniversitelerde eğitim hayatının durduğunu ve üniversite kampüslerinin harabeye döndüğünü belirterek, "Öğretmen, akademisyen, eğitim personeli ve öğrenciler hunharca katledildi. Esaretiyle gözleri yaşartan büyük ve derin acıların tanığı Mescidi Aksa bir gün elbet özürlüğüne kavuşacaktır.

Ancak tarih, sorumluluğunu yerine getirenler ile vicdanı ölenleri kaydedecektir. Gazze'de, 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 854 masumun canına kıyıldı. Gazze'deki üniversitelerde eğitim durdu, kampüsü harabeye döndü; yüzlerce öğretmen, akademisyen ve üniversite öğrencisi öldürüldü. Gazze dünyanın sessiz onayı eşliğinde devasa bir toplu mezara dönüşmüş durumdadır" dedi.