

Erkan Ceylan

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İÇİN GEREKÇE YOK'

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü ve karar duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Dağkıran, maktulün yakınları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanık Yusuf Dağkıran'ın Erkan Ceylan'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla, olayda kullandığı sustalı bıçağı taşıması nedeniyle ayrıca 'Bıçak taşıma' suçundan da cezalandırılmasını talep etti. Savcılık, eşine rahatsızlık verildiği iddialarının olay öncesindeki planlama ve cinayetin işleniş biçimi dikkate alındığında haksız tahrik indirimi için gerekçe oluşturmadığını belirtti.

'SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLSİN'

Duruşmada söz alan Erkan Ceylan'ın eşi S.C., "Ben sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasını talep ediyorum, sanığın eşi ile maktul evlenmeden önce zaten ilişkileri vardı, evlendikten sonra sanığın eşi rahat durmuyordu, eşime sürekli mesaj atıyordu. İletişime geçiyordu" dedi.