Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 16 yaralı
Giriş Tarihi: 30.8.2025 18:06

Diyarbakır'da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 16 yaralı

Diyarbakır-Eğil kara yolunda yolcu minibüsü devrildi. Kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı.

DHA
Diyarbakır’da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 3’ü ağır 16 yaralı

Kaza, akşama doğru Diyarbakır-Eğil kara yolunda meydana geldi. İlçeye gezi amacıyla Adıyaman'dan gelenleri taşıyan M.G. idaresindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 16 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz