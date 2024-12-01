Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da, İHA destekli “Barbie-21" Operasyonu
Giriş Tarihi: 1.12.2024 12:08 Son Güncelleme: 1.12.2024 12:10

Diyarbakır'da, İHA destekli “Barbie-21" Operasyonu

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, fuhuş yapıldığı tespit edilen işyerlerine yönelik kapsamlı bir İHA destekli operasyon düzenledi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da, İHA destekli Barbie-21 Operasyonu

"Barbie-21" adı verilen operasyon, yasa dışı faaliyetlerin yürütüldüğü iş yerlerinde çalışan yabancı uyruklu kadınlara yönelik gerçekleştirildi.

Şifreli Konuşmalar Deşifre Edildi

Polis ekipleri, fuhuş organizasyonuyla ilgili birçok kişinin ifadesine başvurarak detaylı bir çalışma yürüttü. Operasyonda, işyeri sahipleri ile fuhuşa gelen kişiler arasındaki şifreli konuşmalar deşifre edildi. İş yerine gelenlere, "Kısa mı uzun mu kalacaksın?" şeklinde sorular yöneltilirken, "Kısa kalacağım" cevabını verenler fuhuş yapılan odalara, "Uzun kalacağım" diyenler ise normal odalara yönlendirildiği ortaya çıkarıldı.

9 Kadın Kurtarıldı, Çok Sayıda Silah ve Telefon Ele Geçirildi

Operasyonda, 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 9 mağdur kadın kurtarıldı. Ayrıca çok sayıda cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon sırasında İHA'lar da kullanılarak çalışmalar desteklendi.

9 Şüpheli Tutuklandı

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu 8 kadın, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Vatandaşlardan Polis Ekiplerine Alkışlı Teşekkür

Başarılı operasyon, çevredeki vatandaşlar ve esnaflar tarafından takdirle karşılandı. Operasyona katılan polis ekipleri, çevredekilerden alkış alarak çalışmalarından dolayı memnuniyetle karşılandı.

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Diyarbakır'da, İHA destekli “Barbie-21" Operasyonu
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