Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da iki aile arasında korkunç çatışma: Ölü ve yaralılar var!
Giriş Tarihi: 9.12.2021 18:24 Son Güncelleme: 9.12.2021 18:43

Diyarbakır'da iki aile arasında korkunç çatışma: Ölü ve yaralılar var!

DHA
Diyarbakır’da iki aile arasında korkunç çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Dİyarbakır'da korkunç bir olay yaşandı. Bismil ilçesi Kayabaşı ve Korukçu Mahallelerinde oturan iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşürken 1 kişi yaşamını yitirdi, 3’ü ağır 10 kişi yaralandı. Olay sonrası yerde cansız yatan 1 kişin bulunması ve jandarma ekiplerinin aldığı önlemler yoldan geçen 1 kişinin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Bismil ilçesine bağlı kırsal Kayabaşı ve Korukçu mahallelerinde oturan Aslan ve Erkek aileleri arasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma her iki ailenin bireylerinin de katılmasıyla bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü.

Aileler arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağılık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale ederken, jandarma ekipleri ise tarafları ayırdı. İlçe devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 10 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma olay yerini yaya ve araç trafiğine kapatırken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay sonrasında bölgeden geçenlerin cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda bir kişinin yerde hareketsiz olarak durduğu ve jandarma ekiplerinin de yolda önlem aldığı görüldü. Olayla ilgili olarak jandarmanın araştırması sürüyor.

Diyarbakır'da iki aile arasında korkunç çatışma: Ölü ve yaralılar var!

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Diyarbakır'da iki aile arasında korkunç çatışma: Ölü ve yaralılar var!
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