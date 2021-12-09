Diyarbakır’da iki aile arasında korkunç çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Bismil ilçesine bağlı kırsal Kayabaşı ve Korukçu mahallelerinde oturan Aslan ve Erkek aileleri arasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma her iki ailenin bireylerinin de katılmasıyla bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü.