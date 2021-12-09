Diyarbakır'da iki aile arasında korkunç çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Dİyarbakır'da korkunç bir olay yaşandı. Bismil ilçesi Kayabaşı ve Korukçu Mahallelerinde oturan iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşürken 1 kişi yaşamını yitirdi, 3’ü ağır 10 kişi yaralandı. Olay sonrası yerde cansız yatan 1 kişin bulunması ve jandarma ekiplerinin aldığı önlemler yoldan geçen 1 kişinin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.