Diyarbakır’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5’i ağır 8 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Lice karayolu kırsal Duru Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Veysi D. yönetimindeki otomobil ile Orhan B. idaresindeki otomobil, şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.