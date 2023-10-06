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Giriş Tarihi: 6.10.2023 23:47

Diyarbakır'da iki grup arasında parkta silahlı kavga: 1 ölü

Diyarbakır'da, iki grup arasında parkta çıkan silahlı kavgada S.S (25) yaşamını yitirdi, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Diyarbakır’da iki grup arasında parkta silahlı kavga: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Park içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.S., vücuduna isabet eden mermiyle yığıldı. Parkta bulunanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. S.S.'nin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olaya karışan şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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Diyarbakır'da iki grup arasında parkta silahlı kavga: 1 ölü
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