Diyarbakır’da İsmet Cesur öldürülmüştü: Cinayetin şüphelileri yakalandı!

Olaya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmada, şüphelinin ilçe kırsalına kaçtığı belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle şüpheli ile olay günü kendisine yardım ettiği tespit edilen kişi, yakalandı...