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Giriş Tarihi: 6.8.2025 13:45 Son Güncelleme: 6.8.2025 13:45

Diyarbakır'da İsmet Cesur öldürülmüştü: Cinayetin şüphelileri yakalandı!

Diyarbakır Silvan'da durakta bekleyen İsmet Cesur'un (55) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA Yaşam
Diyarbakır’da İsmet Cesur öldürülmüştü: Cinayetin şüphelileri yakalandı!

Kanlı olay 2 Ağustos'ta Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi İsmail Beşikçi Caddesi'nde yaşandı... Durakta bekleyen İsmet Cesur, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Ekipler, Cesur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmet Cesur'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir şüphelinin tabancayla Cesur'a ateş açtığı, çevredekilerin de bu sırada kaçıştığı yer aldı.

Olaya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmada, şüphelinin ilçe kırsalına kaçtığı belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle şüpheli ile olay günü kendisine yardım ettiği tespit edilen kişi, yakalandı...

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Diyarbakır'da İsmet Cesur öldürülmüştü: Cinayetin şüphelileri yakalandı!
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