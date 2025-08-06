Diyarbakır’da İsmet Cesur öldürülmüştü: Cinayetin şüphelileri yakalandı!

Kanlı olay 2 Ağustos'ta Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi İsmail Beşikçi Caddesi'nde yaşandı... Durakta bekleyen İsmet Cesur, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Ekipler, Cesur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmet Cesur'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
SALDIRI KAMERADA
Saldırı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir şüphelinin tabancayla Cesur'a ateş açtığı, çevredekilerin de bu sırada kaçıştığı yer aldı.