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Giriş Tarihi: 9.3.2025 00:15 Son Güncelleme: 9.3.2025 01:17

Diyarbakır’da Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti

Diyarbakır’da, AVM’de kafede oturan bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde öldürüldü.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti

Olay saat 22:00 sıralarında merkez Bağlar ilçesindeki bir AVM'de yer alan kafede meydana geldi. Kafede oturan 22 yaşındaki M.N.Y., bir kişinin husumetlisine açtığı ateş sonucu yaralandı. Kafasına isabet eden kurşunla genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah sesleri büyük korku ve paniğe yol açarken, olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ve polisin yaptığı kontrolde M.N.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarına başladı. Açılan ateş sonucu yaralanan bir kişi de yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

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Diyarbakır’da Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti
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