Diyarbakır’da kahreden kaza: Hümeyra öldü kucağındaki kardeşi kurtuldu...

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hümeyra Fidan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.